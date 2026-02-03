Día del Amor y la Amistad impulsará ventas en Monclova

Tras una cuesta de enero que impactó de manera directa al comercio formal, con una caída de hasta el 25 por ciento en las ventas, el sector comercial se prepara para una reactivación económica a partir del mes de febrero, impulsada por fechas clave como el Día del Amor y la Amistad.

El presidente de la CANACO en Monclova, Oscar Mario Medina Martínez, señaló que el mes de enero suele ser un mes complicado para los negocios, tanto por la disminución en el consumo como por los compromisos financieros que deben cubrir los establecimientos formales.

Reconoció que en el mes de enero se registró una disminución en la venta, como parte de la "cuesta de enero", al mencionar que los primeros días fueron de reacomodo, ajustes con una disminución en las ventas de hasta un 25 por ciento.

Sin embargo, señaló que existe optimismo por parte de los comerciantes ante el inicio del mes de febrero, mes en el que tradicionalmente se registra un incremento en las ventas y una mejor dinámica económica.

"Esperamos con mucha ansia que durante el mes de febrero se recuperen las ventas luego de lo que se vivió en enero. Sabemos que enero es de bajas ventas, pero en febrero una de las fechas más importantes es el Día del Amor y la Amistad".

Consideró que con motivo del 14 de febrero las ventas podrían incrementarse hasta en más de 30 por ciento, principalmente en sectores como restaurantes, regalos y servicios relacionados.

Añadió que, aunque en algunos giros la desaceleración podría prolongarse parcialmente durante febrero, en otros se espera un comportamiento positivo que ayude a mejorar el panorama general del comercio local.