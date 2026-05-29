Caída del 60% en venta de vivienda nueva en la región Centro

La venta de vivienda nueva en la región Centro registró una caída de hasta un 60 % durante 2026, siendo la más afectada en el estado, a diferencia de otras regiones donde se reporta un incremento de hasta un 140 % en el sector inmobiliario. Andrés Osuna Mancera, integrante de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, mencionó que durante 2026 se ha tenido un fuerte impacto en la venta de casa nueva, con una caída drástica en el mercado.

Actualmente, el mercado inmobiliario mantiene movimiento en la compra venta de casa usada, mientras que los nuevos fraccionamientos avanzan de manera lenta en las regiones Centro y Carbonífera. El panorama contrasta con el crecimiento que se presenta en ciudades como Acuña, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, donde el desarrollo industrial ha impulsado fuertemente la demanda de vivienda nueva.

"En la región Norte está el crecimiento muy fuerte, al igual que en la Sureste, ahorita la región Centro sí está empezando a repuntar, aunque no como esperábamos, todavía van muy lentos los fraccionamientos y los proyectos". Ante este panorama, los desarrolladores de vivienda optan por proyectos más limitados y esquemas de preventa, debido a las condiciones actuales del mercado y a las dificultades de los trabajadores para acceder a créditos hipotecarios. Aunque descartó que el sector inmobiliario esté completamente paralizado, Osuna Mancera reconoció que la venta de vivienda nueva enfrenta uno de sus momentos más complicados en los últimos años. Estimó que la recuperación del sector podría comenzar hacia finales de este año o durante 2027, conforme mejore la estabilidad económica y laboral en la región Centro.