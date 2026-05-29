Despiden con dolor al pequeño Cristian

La muerte del pequeño Cristian ha dejado una profunda consternación entre vecinos, familiares y la comunidad educativa de Monclova.

El menor, alumno de la escuela Nicolás Bravo, fue velado la tarde de ayer en la funeraria San Gabriel, donde familiares y conocidos acudieron a despedirlo.

Cristian, de aproximadamente 10 años de edad, había sido hospitalizado en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de presentar síntomas relacionados con dengue, como fiebre, vómito y dolor corporal.

De acuerdo con testimonios de vecinos, su estado de salud se complicó rápidamente al presentar sangrado en encías y nariz, además de una disminución en sus plaquetas, lo que derivó en su hospitalización el pasado miércoles.

Pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció al día siguiente, el jueves, lo que generó un profundo impacto entre quienes lo conocían.

Habitantes del sector expresaron sus condolencias a la familia, mientras el caso comenzó a difundirse entre la comunidad, generando tristeza. A través de mensajes compartidos, allegados manifestaron su pesar por la pérdida del menor, enviando palabras de aliento a la familia De Hoyos García y Loredo de Hoyos, quienes enfrentan este difícil momento.

"Con profundo pesar nos unimos al dolor que embarga a su familia por el sensible fallecimiento del niño Cristian. Elevamos nuestras oraciones para que encuentre descanso y para que sus seres queridos hallen fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida", expresaron.

La muerte del pequeño Cristian no solo deja un vacío en su hogar, sino también en su escuela y entre quienes compartieron con él, recordándolo como un niño querido. Descanse en paz.