Reubicación de centro de rehabilitación en Monclova: padres preocupados por seguridad escolar

Analizarán la posible reubicación de un centro de rehabilitación (anexo) ubicado sobre la avenida Industrial y el bulevar Harold R. Pape, justo frente a la primaria Julia Cantú, luego de las quejas expresadas por padres de familia y vecinos del sector.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciano, informó que se revisará si el establecimiento cuenta con los permisos y licencias correspondientes para su operación.

En caso de detectar irregularidades o de que su ubicación no cumpla con la normativa, se procederá a su reubicación, tal como ocurrió previamente con un centro similar en la colonia La Loma.

"Para que un establecimiento esté en operación debió haber entregado toda la información correspondiente", señaló el funcionario, quien agregó que se trabajará en coordinación con el área de Desarrollo Urbano para analizar la documentación y validar si cumple con los requisitos establecidos por la ley.

Padres de familia manifestaron su inconformidad debido a que el anexo se encuentra justo frente al acceso principal del plantel educativo, lo que consideran inadecuado para la seguridad y el entorno de los estudiantes.

Al respecto, Valenciano reconoció que este tipo de centros no deben ubicarse cerca de escuelas ni zonas con alta concentración de personas, aunque aclaró que la normativa no establece una distancia específica, sino que regula su instalación conforme al uso de suelo y características del área.

Indicó que, hasta el momento, no se tiene una solicitud formal por parte de vecinos; sin embargo, aseguró que el caso será revisado de oficio tras su difusión pública.

"Al llegar a la oficina vamos a revisar con Desarrollo Urbano bajo qué condiciones está operando este centro para actuar conforme a la ley", afirmó.

El funcionario destacó que, de confirmarse alguna irregularidad o tras una petición formal, se actuará en coordinación con otras instancias, incluyendo autoridades estatales si es necesario, para garantizar el cumplimiento de la normativa y atender la inconformidad ciudadana.