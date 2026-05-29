Fallece niño a causa de dengue hemorrágico

La posible muerte de un menor por dengue hemorrágico encendió las alertas de las autoridades de salud en Monclova, caso que se suma a una semana marcada por el fallecimiento de otros dos niños en distintos hechos: uno por atropellamiento en la avenida Las Torres y otro en un accidente en el área de juegos del jardín de niños María Helena Chanes, de la colonia Cañada Sur.

La Secretaría de Salud analiza el fallecimiento de Cristian, de aproximadamente 10 años de edad y vecino de la colonia Estancias de Santa Ana, ocurrido el pasado jueves tras complicaciones en su estado de salud.

De acuerdo con Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, las muestras del menor ya fueron enviadas al laboratorio estatal, por lo que se está a la espera de los resultados que permitan confirmar si se trató de un caso de dengue hemorrágico.

El funcionario indicó que existe coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para integrar la información clínica necesaria y esclarecer las causas del fallecimiento. "Se está revisando el caso por parte del Seguro Social para que nos envíen la información", señaló.

A pesar de que el diagnóstico aún no es definitivo, la Secretaría de Salud activó desde este viernes un cerco sanitario en la colonia Estancias de Santa Ana.

Las acciones incluyen fumigación, entrega de abate y jornadas intensivas de descacharrización casa por casa, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio.

Aguilar Arocha explicó que, ante cualquier caso sospechoso, es obligatorio implementar medidas preventivas para el control larvario y evitar la proliferación del mosquito transmisor, especialmente tras las recientes lluvias que favorecen su reproducción.

Vecinos del sector reportaron la presencia de personal del área de Vectores en la zona, lo cual fue confirmado por el funcionario. "Nosotros siempre actuamos en temas de salud cuando hay alguna situación", afirmó.

Mientras se esperan los resultados oficiales, el caso ha encendido las alertas sanitarias y reforzado el llamado a la población para mantener patios limpios y eliminar criaderos de mosquitos, ante el riesgo latente de dengue en la región.