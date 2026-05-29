Esra Cavazos recorre Monclova en la recta final de su campaña

Monclova, Coahuila 29 de Mayo 2026.– En la recta final de la campaña, Esra Cavazos mantiene un intenso trabajo territorial recorriendo colonias y sectores del Distrito 05 que abarca el 85% de Monclova, cubierto con el diálogo directo a la ciudadanía y presentando propuestas en materia de seguridad, empleo y desarrollo.

La candidata ha recibido durante sus recorridos gran apoyo, lo que refleja la confianza de las familias en un proyecto basado en resultados, cercanía y trabajo en equipo con su suplente Glenda Suárez.

"Estoy lista para representar a los ciudadanos desde el Congreso. Mi compromiso es seguir impulsando la seguridad, la generación de empleos y el crecimiento de Monclova", expresó en colonias Miravalles, Guadalupe y Zona Centro.

Esra Cavazos enfatizó a electores que la seguridad seguirá siendo una de sus principales prioridades, al considerar que es la base para garantizar tranquilidad a las familias y atraer nuevas inversiones.

"Invito a todos los ciudadanos a salir a votar y a defender lo que juntos hemos construido. La participación de todos será fundamental para seguir avanzando", afirmó.

En cada reunión recibió muestras de apoyo de familias completas que resaltaron estar listos para ir a votar el domingo 07 de Junio por su proyecto; además, le reconocieron la energía que ha reflejado de principio a fin en su campaña, pues ha dado más de dos vueltas al distrito, gracias a la colaboración de militantes y simpatizantes.