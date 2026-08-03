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Coahuila

Accidente en Sabinas: mujer de 53 años resulta lesionada

El accidente ocurrió entre dos camionetas en el bulevar Adolfo López Mateos, dejando una mujer herida.

Por Teresa Muñoz - 03 agosto, 2026 - 08:21 p.m.
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      SABINAS, COAH.- Un accidente entre dos camionetas registrado sobre el bulevar Adolfo López Mateos dejó como saldo una mujer de 53 años lesionada, además de daños materiales y afectaciones a un domicilio.

      El percance involucró una camioneta Honda CR-V y una Chevrolet Captiva, ambas de color gris, por causas que son investigadas por las autoridades.

      Tras el impacto, una de las unidades salió de la carpeta asfáltica y se proyectó contra la cerca perimetral de un domicilio, la cual derribó parcialmente, ocasionando daños materiales.

      Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la mujer lesionada, quien fue valorada tras el accidente.

       

      Elementos de las corporaciones correspondientes realizaron las diligencias en el sitio para asegurar el área y recabar la información necesaria sobre el hecho.

       

      Las autoridades determinarán las causas del percance una vez concluidas las investigaciones y el peritaje correspondiente.

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