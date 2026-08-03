Accidente en Sabinas: mujer de 53 años resulta lesionada

SABINAS, COAH.- Un accidente entre dos camionetas registrado sobre el bulevar Adolfo López Mateos dejó como saldo una mujer de 53 años lesionada, además de daños materiales y afectaciones a un domicilio.

El percance involucró una camioneta Honda CR-V y una Chevrolet Captiva, ambas de color gris, por causas que son investigadas por las autoridades.

Tras el impacto, una de las unidades salió de la carpeta asfáltica y se proyectó contra la cerca perimetral de un domicilio, la cual derribó parcialmente, ocasionando daños materiales.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a la mujer lesionada, quien fue valorada tras el accidente.

Elementos de las corporaciones correspondientes realizaron las diligencias en el sitio para asegurar el área y recabar la información necesaria sobre el hecho.

Las autoridades determinarán las causas del percance una vez concluidas las investigaciones y el peritaje correspondiente.