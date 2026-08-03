Eventos turísticos en la Región Carbonífera generan derrama económica, afirma Diana Haro

SABINAS, COAH.- Los eventos turísticos y tradicionales que se realizan en los municipios de la Región Carbonífera generarán una importante derrama económica en esta cuenca, afirmó la licenciada Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo.

La funcionaria señaló que las ferias tradicionales, cabalgatas y demás actividades han atraído a visitantes provenientes de distintos estados del país, así como de Estados Unidos, quienes contribuyen al fortalecimiento de la economía local al utilizar servicios de hospedaje, restaurantes y comercios.

Indicó que, aunque por el momento no es posible cuantificar el monto de la derrama económica que estos eventos dejarán durante el éxodo vacacional de verano, será al concluir cada uno de los acontecimientos cuando se cuente con cifras precisas.

Sin embargo, aseguró que este tipo de celebraciones representa un importante impulso para la actividad económica de toda la Región Carbonífera.

Haro Martínez destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas mantiene el respaldo a estos eventos con el propósito de atraer un mayor número de visitantes y fortalecer al comercio local.

Asimismo, señaló que, a través de la Subsecretaría de Turismo se espera la confirmación de las fechas de la Feria Santa Rosa de Lima 2026 en el Pueblo Mágico de Múzquiz, al considerar que se trata de una celebración que cada año atrae a un importante flujo de turistas.

Finalmente, resaltó que uno de los principales atractivos de Coahuila es el clima de seguridad que prevalece en la entidad, factor que brinda confianza a los visitantes y favorece el desarrollo de las actividades turísticas en la Región Carbonífera.