Sabinas se prepara para la Cabalgata del Campesino 2026

SABINAS, COAH.– La gran Cabalgata del Campesino en su Edición Número 16 para celebrar el Natalicio de Emiliano Zapata, se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto en esta ciudad como parte de las actividades del Festival Vaquero Coahuila 2026.

Ana Cecilia Rodríguez Fernández acompañada de sus hermanas Clarisa Ana y Andrea y en presencia de la licenciada Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de gobierno en la Carbonífera, informó que, dicho evento constará de un recorrido ecuestre que concluirá con un programa de convivencia 100 por ciento familiar y la coronación de la reina ante lo cual pueden ya inscribirse las jovencitas que deseen participar.

De acuerdo con la convocatoria, la salida de los jinetes está programada a las 15:00 horas desde el Rancho San José, mientras que la llegada será a las 19:00 horas al Rancho Tres Potrancas, donde se desarrollarán las actividades principales.

El programa contempla, además de la cabalgata, un rodeo, un Payaso Show y un baile popular este último patrocinado por la licenciada Claudia Andrade presidenta de la fundación "Bravitos de Corazón", con el objetivo de promover la convivencia y fortalecer las tradiciones ecuestres y campesinas de la región.

Durante la jornada se rendirá homenaje a Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y Josefina Angélica Fernández Rivera (+), iniciadores de la cabalgata dedicada a todos los campesinos, recordando a la vez el legado, trayectoria y aportaciones de los reconocidos sabinenses.

La actividad forma parte del Festival Vaquero Coahuila 2026 y cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila y diversas empresas patrocinadoras, destacó por su parte Clarisa Rodríguez.

Los organizadores extendieron la invitación a cabalgantes y público en general para participar en esta celebración, que busca preservar las tradiciones del campo y fomentar la participación de las familias de la Región Carbonífera.