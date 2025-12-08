Oscar Medina alerta sobre fraudes y extorsiones en Monclova

Tras comenzar a registrarse la derrama económica de fin de año, el presidente de CANACO Monclova llamó a los comerciantes y a la población en general a estar alertas y no caer en fraudes o extorsiones, ante el aumento de estos casos en esta temporada.

Oscar Mario Medina Martínez, dirigente de la Cámara de Comercio, informó que aunque este año no se han detectado incidentes graves, sí se ve un repunte en distintas modalidades de extorsión, especialmente telefónicas y aquellas que se realizan a través de mensajes de WhatsApp o enlaces falsos.

"En el día a día que tenemos la oportunidad de platicar, me han hecho esa pregunta y no hemos visto nada interesante, no como otros años en los que hacían boquetes en algunos negocios, se metían por los techos, o se tenían reportes de billetes falsos, ahorita no se ha dado nada de eso".

Sin embargo, indicó que aumentan las extorsiones, las cuales se han visto algunos casos, por lo que llamó a la población a tener cuidado. "La extorsión telefónica, la extorsión clásica de que ya te llegó un paquete, que pases un número para que te mandan al WhatsApp, y todo eso, por lo que debemos estar atentos y no caer en eso".

El representante de los comerciantes explicó que las autoridades han recomendado colgar de inmediato ante cualquier llamada sospechosa, sin entablar diálogo ni proporcionar información. "Lo que nos recomiendan las autoridades, y que ya lo tienen ellos muy visto, es cuando tengas esas llamadas inmediatamente cuelguen, no le hagas caso, porque a la hora de que escuchas la llamada, esas tácticas psicológicas pueden entrar en el desánimo de la gente y no soltar el teléfono, y los va conduciendo precisamente para que concluya la extorsión", sostuvo.

Añadió que durante esta temporada, en la que aumenta la actividad comercial y circula mayor cantidad de efectivo, los delincuentes buscan aprovecharse de la población mediante mecanismos de engaño que van desde supuestos paquetes hasta amenazas o solicitudes de depósitos.