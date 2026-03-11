Teo Kalionchiz celebra rechazo a reforma electoral en la Cámara

El Diputado Federal del PAN, Teo Kalionchiz, calificó como un hecho histórico el rechazo de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, al señalar que se logró frenar una iniciativa que representaba un retroceso para la democracia del país.

Tras el resultado de la votación de este miércoles, el legislador panista dijo que la votación en el pleno demuestra que las mayorías legislativas no siempre se imponen cuando existe unidad entre las distintas fuerzas políticas.

"Hoy fue un día histórico, mucha gente decía que el régimen nos iba a aplastar y que todo iba a ser por mayoría, pero cuando realmente nos ponemos en posición demostramos que sí se puede".

Kalionchiz de la Fuente destacó que la bancada del PAN acudió completa a la sesión en la que se votó la reforma, lo que permitió consolidar la postura del partido en contra de la iniciativa.

El diputado consideró que la propuesta presentada por el ejecutivo planteaba cambios que afectarían la representación política de varios estados, especialmente de aquellos con menor población.

Explicó que uno de los principales puntos de preocupación fue el esquema propuesto para la elección de legisladores plurinominales, que podría dejar sin representación a entidades como Coahuila.

Asimismo, señaló que el PAN propuso incluir en la reforma un mecanismo para retirar el registro a cualquier partido político que se comprobara recibió apoyo del crimen organizado durante un proceso electoral, lo cual no fue considerado.

El legislador insistió en que el rechazo a la reforma sienta un precedente en el Congreso al demostrar que las reformas constitucionales requieren consenso y no pueden aprobarse únicamente con mayorías simples.