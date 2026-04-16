Cámara de la Construcción pide medidas para evitar aumento de precios en alimentos

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que el Gobierno Federal debe de blindar la economía familiar y aplicar subsidios que eviten el aumento de los precios en los productos de la canasta básica.

Humberto Prado Montemayor señaló que, si bien algunos incrementos en insumos y productos son inevitables dentro de la dinámica económica, estos no deben trasladarse a los alimentos esenciales.

Señaló que el aumento que existe en combustibles impacta en el costo de productos y servicios, sin embargo una cosa es que se apliquen a productos como a los materiales de la construcción, cerveza, refresco y otra que impacte a los productos de la canasta básica.

"Lo que no se puede es afectar a la población, a la ciudadanía con este golpe tan fuerte en el bolsillo, por lo que se debe de tomar medidas para evitar que el consumidor sea quien pague los platos rotos".

Prado insistió en que el Gobierno Federal debe intervenir con medidas específicas, como subsidios dirigidos a productores o empresarios, para contener los precios de productos básicos como la tortilla.

Añadió que, aunque otros sectores pueden ajustarse a incrementos, la canasta básica debe ser protegida por su relevancia social.

"Todo lo demás, si tiene que subir, pues ni modo, pero la canasta básica es importante, eso hay que protegerlo".

Asimismo, el líder empresarial consideró necesario reforzar la vigilancia sobre posibles abusos en los precios, por lo que planteó la necesidad de que Monclova cuente con una oficina de la PROFECO para vigilar que no se comentan abusos.