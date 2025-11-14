Protección Civil Monclova activa censo ante frente frío número 14

Ante la entrada del Frente Frío número 14, que traerá temperaturas mínimas de hasta 8 grados y vientos de 40 kilómetros por hora hasta principios de la próxima semana, la Dirección de Protección Civil Monclova reactivó el censo para identificar a personas en situación de calle y familias en condiciones de alta vulnerabilidad.

El director de la corporación, Pedro Alvarado, informó que el objetivo es garantizar resguardo y atención para quienes no cuentan con los medios necesarios para enfrentar el descenso de temperaturas. Señaló que a partir del miércoles de la próxima semana se espera un ligero incremento, con temperaturas que podrían alcanzar los 18 grados, aunque la ciudad deberá prepararse para varios días de clima adverso.

Alvarado explicó que el personal de Protección Civil se encuentra recorriendo distintos sectores para localizar a indigentes, aunque la tarea ha sido complicada debido a que muchos han cambiado de ubicación o han sido reubicados por ciudadanos. "Estamos rastreándolos; ya que llegue el frío extremo los vamos a trasladar al albergue. Llevamos contabilizadas 9 personas, pero seguimos buscándolas porque no las hemos encontrado en los puntos habituales", detalló.

Además, la corporación retomó la actualización del censo de familias en extrema vulnerabilidad, aquellas que no cuentan con las condiciones mínimas para enfrentar el invierno. El registro anterior identificó a 25 familias, pero Alvarado indicó que la situación ha cambiado y este año ampliarán el recorrido a otros sectores para detectar nuevos casos.

Protección Civil reiteró que las acciones preventivas buscan evitar riesgos y garantizar que las personas con mayores necesidades reciban atención oportuna durante la temporada invernal.