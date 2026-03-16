Camila Ávalos se corona como Miss Beauty Universe 2026 en Bogotá

"Hagamos que la belleza sea el puente que transforme y sane a nuestro planeta", expresó Camila Alexandra Ávalos Villasana, joven originaria de la colonia Occidental de Frontera, Coahuila, ganadora del certamen Miss Beauty Universe 2026, celebrado en Bogotá, Colombia y quien recientemente fue reconocida como una de "Las Mujeres que Inspiran" en su municipio.

Con apenas 25 años, Camila relató que su triunfo no fue producto de la casualidad, sino del esfuerzo, la disciplina y la preparación constante. Explicó que en este tipo de certámenes la evaluación va más allá de la pasarela, pues desde el momento en que las participantes ingresan son observadas en cada detalle: desde la manera en que saludan, su trato hacia las personas y su comportamiento general. "Absolutamente todo cuenta", señaló, al destacar que el certamen también califica la esencia humana y la actitud de cada concursante.

La joven fronterense compartió que su sueño comenzó desde niña, cuando sentía atracción por el modelaje y la pasarela, aunque en ese momento no dimensionaba el camino que eso representaría. Desde pequeña fue elegida en diferentes actividades escolares y religiosas como candidata a reina, hasta que una oportunidad mientras estudiaba en Monclova la llevó a participar como candidata a reina de la UANE, experiencia que marcó el inicio formal de su trayectoria en los concursos de belleza.

Camila detalló que actualmente suma cuatro coronas en su trayectoria. Primero obtuvo el título de Miss Coahuila 2023, posteriormente fue coronada como Miss México 2024 en el certamen Nuestra Belleza Internacional, lo que le abrió las puertas para representar al país como Miss Beauty Universe México 2025. Finalmente, en enero de este año, participó en Bogotá, Colombia, donde logró alzarse con la corona internacional de Miss Beauty Universe 2026, un logro que, dijo, representa "oraciones escuchadas" y una etapa de bendiciones en su vida.

Además de su faceta en los certámenes, Camila es licenciada en Nutrición, carrera que considera va de la mano con su estilo de vida, enfocado en la alimentación saludable, el ejercicio y el bienestar integral. Aseguró que una de sus principales metas ahora es incursionar de lleno en el modelaje y, al mismo tiempo, convertirse en una inspiración para otras mujeres, motivándolas a sacar su mejor versión, a vencer el miedo y a salir de su zona de confort.

La joven reconoció el respaldo incondicional de su familia, su prometido, amistades cercanas y en especial de su tía Marcela, quien le abrió las puertas de su casa en momentos clave de preparación, ensayos y concentraciones.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres y a quienes persiguen sus sueños: "No tengan miedo, no se detengan por nada ni por nadie, luchen por lo que quieren y siempre encomiéndense a Dios y a la Virgen María para que todo salga bien".