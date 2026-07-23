Menor sobrevive a rickettsiosis

Una adolescente de 17 años logró sobrevivir a la rickettsiosis tras permanecer de 7 a 10 días en terapia intensiva, siendo el primer caso exitoso del médico intensivista Rafael Martínez, quien informó que en 4 años ha atendido entre 7 y 8 pacientes con esta enfermedad y todos los anteriores fallecieron.

El especialista destacó que la recuperación de la joven, identificada como Camila, adquiere relevancia debido a que la mortalidad por rickettsiosis en Coahuila alcanza alrededor del 85 por ciento durante este año.

Explicó que la paciente llegó bajo su atención después de 12 días de evolución, cuando ya presentaba falla renal, hepática y respiratoria, además de requerir oxígeno suplementario, por su estado de salud delicado.

"Cuando la revisé sospeché de una probable rickettsiosis, en ese momento notifiqué el caso a la Jurisdicción Sanitaria para realizar el reporte epidemiológico y expliqué a la familia la alta mortalidad de esta enfermedad".

La adolescente ingresó de inmediato a terapia intensiva, donde recibió manejo especializado y vigilancia permanente hasta lograr su estabilización y posterior alta médica.

Martínez atribuyó la recuperación a tres factores, que son sospecha clínica oportuna, inicio temprano del tratamiento y monitoreo intensivo para atender las complicaciones derivadas del daño que la enfermedad provoca en distintos órganos.

Relató que antes de llegar con él, la joven había acudido en varias ocasiones a consulta por presentar fiebre, malestar general, náuseas, vómito, dolor abdominal e ictericia, donde se le diagnosticó gastroenteritis, mientras la enfermedad siguió avanzando.

"Es una enfermedad que puede confundirse con hepatitis, gastroenteritis o problemas de vesícula, lo importante es sospecharla e iniciar el tratamiento sin esperar la confirmación diagnóstica".

El intensivista informó que, tras superar la enfermedad, la adolescente no presentó secuelas en hígado, riñones ni pulmones y actualmente desarrolla una vida normal.

Finalmente, hizo un llamado a médicos y población a mantener un alto índice de sospecha ante pacientes con fiebre persistente y antecedentes de exposición a garrapatas, además de notificar los casos probables a la autoridad sanitaria para iniciar el tratamiento sin demora.