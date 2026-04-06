Iglesia Santiago Apóstol realiza caminata espiritual Emaús en Semana Santa

Como parte del cierre de las actividades de Semana Santa, la Iglesia Santiago Apóstol llevó a cabo la caminata espiritual "Camino de Emaús", una jornada de reflexión y fe que reunió a integrantes de la comunidad católica.

La actividad estuvo inspirada en el pasaje bíblico en el que Jesús resucitado se aparece a dos discípulos en el camino hacia Emaús, permitiéndoles reconocer su presencia y renovar su esperanza. A través de esta representación, los organizadores buscaron que los asistentes vivieran de manera cercana el mensaje de la Resurrección.

De acuerdo con la invitación difundida por la parroquia, el recorrido inició a las 5:00 de la tarde en el Punto de Salida Fuentes de las Garzas, desde donde los participantes se dirigieron hacia la Parroquia Santiago Apóstol, culminando con la misa de las 6:00 de la tarde.

Con esta caminata, la Iglesia Santiago Apóstol concluyó las celebraciones de Semana Santa, dejando entre los fieles un mensaje claro: la Resurrección del Señor no solo se cree, sino que también se experimenta, fortaleciendo así la fe y la unión dentro de la comunidad parroquial.