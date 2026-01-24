Se cumplen 24 años de tragedia en pozo de carbón "La Espuelita"

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.– Tras cumplirse el pasado 23 de enero 24 años de la tragedia registrada en el pozo de carbón "La Espuelita", Juan Ángel Garza Hernández, exminero y sobreviviente del siniestro, rememoró con profunda tristeza los hechos ocurridos en 2002, cuando una inundación cobró la vida de 13 trabajadores, entre ellos tres de sus hijos y sobrinos.

"Fue una desgracia que enlutó a muchas familias barroterenses", expresó conmovido.

La tragedia en La Espuelita

Garza Hernández relató que la tragedia ocurrió mientras se encontraba a punto de descender al pozo. "Me hablaron de abajo para que pusiera a trabajar la bomba del agua, ya que se había acumulado mucho líquido en la plancha. Iba a bajar, pero me regresé porque solo yo sabía manejar el generador de corriente. Fue entonces cuando escuché el estruendo: se reventó la pared de carbón y el agua se vino encima", recordó.

El ciudadano destacó que lograron recuperar dos cuerpos sin vida en los primeros momentos y posteriormente los 11 restantes. Agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno municipal, rescatistas, familias de Múzquiz y del entonces gobernador del estado.

Recuerdos y homenajes

Aunque ya no se realizan conmemoraciones en el sitio del accidente, Garza Hernández explicó que cada año se lleva a cabo una misa en la iglesia local, a la que invita a quienes deseen acompañarlos en memoria de los caídos.

Hoy, con la salud mermada, Juan Ángel asegura que su compromiso con sus compañeros nunca terminó. "Yo anduve en el rescate, los saqué a todos. Hubo quienes querían tapar el pozo, pero yo dije que no, que los iba a sacar hasta el último día y hasta el último minero. Tenía que hacerlo", concluyó con la voz entrecortada.

Mineros fallecidos en "La Espuelita":

1.- Magdaleno Habitúa Pérez

2.- José Antonio Habitúa Ibarra

3.- Magdaleno Habitúa Ibarra

4.- Marceno Martínez

5.- Javier Carrizales Coronado

6.- Agapito Pérez Chapa

7.- Anacleto Navarro

8.- Francisco Flores

9.- Estanislao Hernández

10.- Pablo Monjares

11.- Juan Luis Garza Arias

12.- José Alfredo Garza Arias

13.- Reynol Garza Arias