Nueva Rosita activa operativo especial ante frío extremo por frente frío No. 30

NUEVA ROSITA, COAH.– Ante el ingreso del sistema frontal No. 30, autoridades municipales activaron un operativo especial de prevención para enfrentar el marcado descenso de temperatura que comenzó durante las primeras horas de este sábado y se mantendrá hasta el próximo lunes, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal.

Por instrucciones del presidente municipal Oscar Ríos Ramírez, ya se encuentran habilitados tres albergues con capacidad suficiente para atender a personas en situación de vulnerabilidad. Estos espacios cuentan con comida caliente y ofrecen resguardo, alimento y atención básica durante la contingencia climática.

Acciones de la autoridad

En el operativo participan de manera coordinada el DIF Municipal, el cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública, el Sector Salud y la propia dirección de Protección Civil. La colaboración entre estas dependencias busca garantizar una respuesta integral y oportuna ante cualquier eventualidad derivada del frío extremo.

Además, se han iniciado recorridos preventivos por distintas zonas del municipio para localizar a personas en situación de calle y trasladarlas a los refugios temporales. Estas acciones se realizan en conjunto con los tres órdenes de gobierno, priorizando la seguridad y el bienestar de la población más expuesta.

Detalles confirmados

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones, abrigarse adecuadamente y reportar cualquier caso de riesgo a los números de emergencia, asegurando que nadie quede desprotegido ante las inclemencias del clima.