Amador Garza destaca éxito en recaudación del impuesto predial 2025

La rifa de artículos para el hogar con un valor total de 100 mil pesos continúa motivando a los contribuyentes a ponerse al corriente en el pago de su impuesto predial, lo que ha generado un incremento notable en la captación dentro de la Campaña de Pago del Predial 2025.

El director de Ingresos, Amador Garza, informó que la respuesta ciudadana ha superado las expectativas.

"La gente está respondiendo de manera muy positiva, la verdad es que no lo esperábamos así. La campaña la esperamos cerrar alrededor del 15 de diciembre, así que invitamos a que sigan acudiendo", señaló.

Las ventanillas de pago operan de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y los sábados de 8:30 a 1:30.

De igual manera, los módulos instalados en Soriana Anáhuac y en SIMAS realizan cobros en el mismo horario entre semana; sin embargo, los sábados solo permanece abierto el módulo de Soriana, de 9:00 am a 1:00 pm.

Garza informó que la recaudación ya supera los 4 millones de pesos y que, de mantenerse el ritmo de participación, se podría alcanzar un incremento del 25 por ciento. Actualmente, alrededor de 40 mil contribuyentes han realizado su pago.

Durante esta campaña se otorga una condonación del 100 por ciento en recargos acumulados hasta por cinco años, además de un descuento del 5 por ciento directo en el pago del predial, medidas que buscan apoyar la economía familiar y promover la regularización de los ciudadanos.