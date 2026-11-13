Con la campaña "Tócate sin Miedo, Cuídate con Amor", ofrecerán mastografías gratuitas

MONCLOVA, COAH. - Con una capacidad de atención de 25 mujeres por día, el DIF Monclova realizará durante tres semanas consecutivas mastografías gratuitas como parte de la campaña Tócate sin Miedo, Cuídate con Amor, con el propósito de acercar los servicios de detección oportuna del cáncer de mama a la población femenina.

La directora del organismo, María Eugenia Linaje, informó que los estudios se llevarán a cabo en Casa Meced, ubicada en el sector oriente de la ciudad, para facilitar el acceso a las mujeres que viven en esa zona y evitarles gastos de traslado hacia otros puntos donde se ofrece este servicio.

Fechas y ubicación de las mastografías

Durante la presentación de la campaña estuvo acompañada por Enrique Ozuna, secretario del Club Rotario; César Rueda, gerente general de Tecnología Ambiental Especializada en CIMARI; y Michel Hernández, subdirectora del DIF Monclova, quienes dieron a conocer los detalles de esta iniciativa y la colaboración para hacerla posible.

Linaje explicó que la jornada se desarrollará en tres periodos: del 17 al 20 de noviembre, del 23 al 27 de noviembre y del 30 de noviembre al 4 de diciembre.

Precisó que el primer periodo comenzará el martes 17, debido al día festivo del lunes. Las mujeres interesadas podrán acudir directamente a Casa Meced para agendar su cita o comunicarse al teléfono 329 156 2391.

La directora invitó a la población a aprovechar este servicio y contribuir a su difusión para alcanzar una buena respuesta, como ha ocurrido en ediciones anteriores. Por su parte, César Rueda destacó la importancia de sumar esfuerzos entre el Gobierno, las empresas y la sociedad para acercar servicios de salud a las mujeres.

Señaló que Tecnología Ambiental lleva más de seis años participando en esta labor y que, durante el presente año, la campaña ha llegado a Ramos Arizpe, Frontera y Castaños, antes de continuar en Monclova, donde buscan cerrar esta etapa con tres semanas de atención.

Importancia de la prevención en la salud femenina

El representante de la empresa hizo un llamado a las mujeres a no postergar sus revisiones médicas por las actividades laborales y las responsabilidades familiares, al señalar que la prevención también representa una forma de cuidar a sus seres queridos.

Finalmente, indicó que cuentan con capacidad para realizar 25 mastografías diarias y que, en caso de existir una mayor demanda, existe la posibilidad de extender la campaña por más semanas, en coordinación con el Municipio y las empresas gaseras participantes.

La ampliación dependerá de la respuesta de las mujeres y de que se mantenga una agenda con suficiente demanda para aprovechar al máximo los espacios disponibles.