Procuraduría entrega útiles escolares a menores vulnerables

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia inició con la entrega de útiles escolares a menores que cuentan con expediente en la dependencia, como parte de la campaña 'Todos Somos Útiles', que se realizó con el objetivo de apoyar a la educación de las niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de la dependencia, destacó la importancia de la iniciativa y agradeció el apoyo de la sociedad civil y de instituciones locales, así como de los alcaldes de la región.

"Estamos muy contentos porque después de un mes de llevar a cabo la colecta de útiles en la que tuvimos una gran respuesta, el día de hoy se realiza la entrega con el fin de apoyar a las familias en atención".

Herrera Ramírez explicó que la mayoría de los beneficiarios son menores que se encuentran bajo el cuidado de familiares de apoyo, como abuelos, tíos o personas significativas tras detectar algunas vulneraciones, mientras que otros permanecen con su familia de origen, pero requieren acompañamiento por parte de la dependencia.

La funcionaria destacó la colaboración de la administración municipal, encabezada por el alcalde Carlos Villarreal, quien realizó la donación de útiles y mochilas que serán un gran apoyo para las familias ante este regreso a clases.

La entrega comenzó en Monclova y continuará en el resto de los municipios de la región, incluyendo San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, con el objetivo de apoyar a cerca de 200 menores identificados en expedientes por omisión de cuidado.

"Estamos muy contentos y agradecidos, porque así es como se pueden lograr las cosas: en unidad, en transversalidad, donde todos desde nuestra trinchera aportamos nuestro granito de arena", concluyó