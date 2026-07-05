Evento de defensa personal Limalama se realizará en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas será sede de un evento regional de defensa personal Limalama, que incluirá exámenes generales de cambio de cintas del sistema y un torneo multidisciplinario, informó el profesor Julio Andrés Rodríguez Ramírez.

El instructor detalló que la actividad se llevará a cabo el próximo 11 de julio, a las 13:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio-Auditorio del INEDEC, en Nueva Rosita, donde se espera la asistencia de autoridades estatales y municipales.

Indicó que, además de los practicantes de Limalama, fueron invitadas escuelas de Tae Kwon Do de Sabinas, Múzquiz y San Juan de Sabinas, así como el Zavala Gym de boxeo, con el propósito de fomentar la convivencia deportiva entre distintas disciplinas.

Rodríguez Ramírez señaló que extendieron la invitación al alcalde Óscar Ríos Ramírez para que presencie el evento. Destacó que el año pasado únicamente una alumna presentó examen de grado, mientras que en esta ocasión serán cinco los participantes que buscarán avanzar al siguiente nivel.

Explicó que la escuela de Limalama opera en Nueva Rosita desde mayo del año pasado y reiteró la invitación al público para asistir al evento y conocer esta disciplina, con la finalidad de motivar a más personas a integrarse a su práctica.

Finalmente, informó que los entrenamientos se realizan los lunes, miércoles y viernes, de 19:30 a 20:30 horas, en el Auditorio del INEDEC. Agregó que pueden participar personas desde los cuatro años de edad hasta adultos mayores, ya que el sistema se adapta a las capacidades físicas y de coordinación de cada alumno.

Para mayores informes, puso a disposición el número telefónico 553 835 5366.

Es relevante mencionar que, para este evento, contarán con cinturones avanzados, Maestros Cinturón Negro 5 Y 6 grado así como alumnos de la Ciudad de México que participarán como sinodales.