Bodas comunitarias en Múzquiz: María y Juan se casan tras cuatro años juntos

MÚZQUIZ, COAH.- María y Juan formalizaron su relación durante las Bodas Comunitarias realizadas el pasado viernes 3 de julio, luego de más de cuatro años de conocerse y vivir en unión libre, con lo que decidieron dar un paso más para legalizar su vínculo.

La pareja de más edad dentro de quienes se unieron en feliz matrimonio a través de las bodas comunitarias, expresaron su satisfacción al contraer matrimonio y compartieron que su historia comenzó en el ámbito laboral, dentro del Ayuntamiento, donde ambos coincidieron en distintas áreas de trabajo.

María relató que ella labora en el área de limpieza municipal, mientras que su ahora esposo trabaja en otra dependencia del mismo gobierno. Señaló que fue él quien le propuso formalizar su relación mediante el matrimonio, propuesta que aceptó con entusiasmo, 'no me lo esperaba', dijo.

Ambos coincidieron en que su vida en pareja ha sido positiva y estable; sin embargo, decidieron contraer matrimonio para obtener certeza jurídica y fortalecer su hogar, especialmente en beneficio de su bienestar familiar.

Asimismo, recomendaron a las parejas que viven en unión libre o concubinato considerar la legalización de su relación, al señalar que este paso contribuye al bienestar de la pareja y resulta aún más importante cuando existen hijos.

Finalmente, destacaron su felicidad por haber participado en las Bodas Comunitarias, programa que les permitió formalizar su unión y consolidar legalmente su historia de vida en común.