Tecnológico Nacional de México en Múzquiz avanza en programa de intercambio estudiantil

MÚZQUIZ, COAH.- El Tecnológico Nacional de México en Múzquiz avanza en un acuerdo de colaboración con la Universidad de Montana, en Estados Unidos, para concretar un programa de intercambio estudiantil en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial con especialidad en administración de ranchos.

El rector de la institución, Mtro. Santos Eduardo de la Garza García, informó que actualmente se encuentran en pláticas con directivos de la universidad estadounidense, con el objetivo de que los estudiantes puedan interactuar académicamente y participar en un esquema de movilidad internacional.

Explicó que dicho convenio permitiría fortalecer la formación profesional de los alumnos mediante experiencias académicas en el extranjero, particularmente en el área de gestión empresarial aplicada a la actividad ganadera.

Por otra parte, señaló que ya se han realizado dos exámenes de admisión en el plantel, aunque el proceso continúa abierto a la sociedad en general para quienes deseen integrarse al Tecnológico de Múzquiz.

Indicó que en agosto se aplicará un tercer examen de ingreso, con fecha aún por confirmar, dirigido a los aspirantes interesados en formar parte de la institución educativa.

Finalmente, detalló que un total de 156 estudiantes presentaron su examen de admisión, mientras que la oferta académica se mantiene con las carreras académicas de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en TIC´s, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Industrial.