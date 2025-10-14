Canacar Monclova destaca importancia del proceso concursal de AHMSA

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) delegación Monclova, Gerardo Bortoni, calificó como 'cuenta incobrable' los cerca de 400 millones de pesos que el sector transporte tiene pendientes con AHMSA, dentro del proceso concursal de Altos Hornos de México.

"No creo que sea lo más sano aferrarnos a ilusiones; es mejor asumir la realidad y enfocarnos en seguir trabajando", declaró. Sobre la posibilidad de retomar relaciones comerciales con AHMSA, Bortoni aseguró que dependería de cambios en la propiedad de la empresa: "Si cambian los dueños, sí podríamos volver a trabajar con ellos".

El dirigente también se refirió a las acusaciones por supuesta opacidad contra el síndico del proceso concursal. "Con respecto al síndico, no tengo nada que opinar todavía. No creo que esté concluyendo su trabajo y debemos esperar los resultados. Este proceso no será a corto plazo, como algunos lo han manifestado; seguramente tomará más tiempo", explicó.

Bortoni destacó que, aunque la espera puede ser larga, el desenlace del proceso concursal será importante para la comunidad y la región, especialmente para los acreedores no garantizados como el sector transporte.