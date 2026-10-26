CANACINTRA Monclova advierte pérdidas por bloqueos carreteros

Los bloqueos carreteros por el paro nacional de transportistas pueden generar pérdidas de entre 400 y 750 millones de pesos diarios, con afectaciones a la industria, el comercio y las cadenas de suministro, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA).

Jorge Mtanous, presidente de CANACINTRA Monclova, llamó a privilegiar el diálogo entre las autoridades y las organizaciones transportistas para atender las demandas del sector sin comprometer el tránsito ni la actividad productiva.

La cámara empresarial señaló que las interrupciones en los principales corredores logísticos retrasan el traslado de materias primas, insumos y productos terminados, además de elevar los costos operativos y afectar la distribución de mercancías.

Las consecuencias, advirtió, no se limitan al transporte de carga, pues también impactan a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, presionan las cadenas de suministro y comprometen el abasto de bienes esenciales y la generación de empleos.

El representante de CANACINTRA reconoció la importancia del autotransporte para la economía nacional y sostuvo que la seguridad en carreteras es indispensable para mantener la actividad industrial y comercial.

Por ello, pidió a las autoridades fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y combate al robo de transporte de carga, la extorsión y otros delitos que ponen en riesgo la integridad de los operadores y las mercancías.

El organismo empresarial consideró necesario establecer mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan evaluar resultados concretos en materia de seguridad carretera y condiciones de operación para el sector.

Asimismo, llamó a las autoridades y a las organizaciones transportistas a mantener abiertos los canales institucionales de comunicación y alcanzar acuerdos que permitan resolver las demandas sin comprometer el tránsito, la producción ni el bienestar de la población.

La cámara advirtió que la inseguridad carretera también incrementa los costos de las empresas, afecta la competitividad y pone en riesgo el funcionamiento de las cadenas de suministro.