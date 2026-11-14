Buscan IP entrar al negocio del gas

Con el objetivo de que empresarios de la región Centro se incluyan en los proyectos de extracción de gas no convencional, el presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, acudió al vecino estado de Texas para sostener una reunión con una de las compañías que podría concentrar la mayor cantidad de trabajos.

Canacintra Monclova busca anticiparse a la llegada de empresas externas.

Jorge Mtanous Falco, informó que los trabajos de exploración de agua en la región para la extracción de gas avanzan, por lo que Canacintra busca anticiparse para que las empresas locales puedan participar en las actividades y servicios que se requieran. "Ya no podemos esperar a que venga gente de otros lados y nos ganen el mandado, por lo que tenemos que actuar y buscar la manera de integrarnos en los trabajos que se realizaran dentro de esta actividad".

Reuniones en Ciudad de México fortalecen la participación local en proyectos energéticos.

Dijo que desde principios de año ha impulsado gestiones para incorporar a los empresarios de Monclova a estos proyectos, incluso han tenido acercamientos con personas que poseen los terrenos donde se realizarán los trabajos de exploración. El presidente de Canacintra indicó que con el respaldo de cámara acudieron a la Ciudad de México, donde sostuvieron reuniones con representantes de PEMEX, de la Secretaría de Energía y de tres compañías asociadas con la petrolera.

La reunión en Texas representa una nueva oportunidad para empresarios locales.

Agregó que la reunión programada para el lunes en Texas representa una nueva oportunidad para presentar la capacidad de los empresarios de Monclova y ofrecer sus servicios a las compañías involucradas. Mtanous Falco reiteró que mantendrán las gestiones y el seguimiento de los proyectos para conseguir que las empresas de la Región Centro tengan participación y no queden fuera de las oportunidades de negocio.