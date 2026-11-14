Vigilan Buen Fin por tierra y aire

En el marco del Buen Fin, autoridades reforzaron la vigilancia en Monclova mediante un operativo que combina patrullajes terrestres, vigilancia aérea con drones y monitoreo permanente de más de 600 cámaras urbanas.

Por instrucciones del alcalde Carlos Villarreal Pérez y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el dispositivo se realiza en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales.

Acciones de la autoridad

Las acciones incluyen recorridos de vigilancia en puntos estratégicos, principalmente en zonas comerciales, instituciones bancarias y sectores de mayor afluencia de personas, con el propósito de prevenir incidentes y brindar seguridad a quienes acuden a realizar sus compras.

Desde el Centro de Control y Comando (C2) se mantiene la supervisión de las cámaras urbanas y la vigilancia aérea mediante aeronaves no tripuladas, mientras que los elementos de seguridad realizan recorridos terrestres para reforzar la presencia policial.

Mensaje de tranquilidad

Con el mensaje «Este Buen Fin, compra tranquilo... Nosotros te cuidamos», las autoridades buscan generar condiciones de tranquilidad para consumidores y comerciantes durante esta jornada comercial.