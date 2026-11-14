Entregan gran obra de 450 mdp en La Laguna

Torreón, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas junto al alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, entregó el Sistema Vial Abastos – Independencia, una de las obras insignia de la administración estatal y en la que se invirtieron 450 millones de pesos.

"¡Cerramos la semana con broche oro! Con una inversión de 450 millones de pesos entregamos en Torreón la gran obra del Sistema Vial Abastos-Independencia que viene a fortalecer la movilidad y la calidad de vida de nuestra gente de la Perla de la Laguna. Así como aquí, estamos entregado grandes obras en todas las regiones de Coahuila", destacó el gobernador Manolo Jiménez.

El impacto del Sistema Vial Abastos-Independencia

El Sistema Vial Abastos – Independencia consta de un paso inferior para cuatro carriles de circulación en el bulevar Independencia, con 500 metros de longitud total y 16 metros de ancho de calzada en el paso a desnivel.

Además, se mejoraron las condiciones geométricas del crucero a nivel y se construyeron dos carriles laterales por sentido.

El Mandatario estatal recalcó que desde el inicio de su administración se han estado construyendo grandes obras de infraestructura con la finalidad de que las y los coahuilenses de todas las regiones pasen menos tiempo en el tráfico y más con su familia.

"Por eso le seguimos entrando con todo en obras de infraestructura vial, como este gran sistema Abastos – Independencia", mencionó.

Destacó que esta es una de las obras insignia de su gobierno, obras con las que se les ha estado cumpliendo a la gente.

Manolo Jiménez señaló que la inversión estatal en grandes obras en los primeros tres años de su gobierno, tan solo en Torreón, ha sido de más de dos mil millones de pesos, "ese es el tamaño del compromiso que tenemos con la Perla de La Laguna", añadió.

Compromiso con la comunidad

Manifestó que todas las obras que se están ejecutando o se han entregado, son obras que pidió la gente, y reiteró que la mejor manera de honrar su confianza es cumpliéndoles.

"Aquí seguimos jalando en equipo con las alcaldesas y los alcaldes de todas las regiones, con la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y los órdenes de Gobierno para tener mejores ciudades y comunidades, con mejor movilidad y con mejor calidad de vida", señaló Manolo Jiménez.

Puntualizó que el Coahuila que ahora tenemos, lo hemos construido entre todas y todos.

Anunció que la próxima semana se estarán entregando 180 patrullas nuevas para los diferentes municipios de Coahuila, con lo que se seguirá blindando y reforzando la seguridad en todas las regiones, y seguir siendo el estado más seguro de México.

Miguel Ángel Riquelme Solís, presidente municipal de Torreón, mencionó que ésta es una obra que los habitantes de Torreón necesitaban desde hace muchos años porque resuelve uno de los principales problemas de movilidad de la ciudad.

"Cuando se invierte en infraestructura, se invierte en el futuro y la competitividad de nuestra ciudad", señaló.

Reconoció y agradeció a Manolo Jiménez por esta inversión con la que se atiende una necesidad que tenía Torreón y por mantener a Coahuila como un estado donde las obras se planean, se financian y se terminan.

Rafael Rebollar González, representante de Industrias Peñoles, expresó que esta obra representa una inversión en la calidad de vida de las personas y en la capacidad de Torreón para seguir desarrollándose.

A nombre de todos los habitantes de Torreón, reconoció al gobernador Manolo Jiménez por su visión de futuro y por su compromiso con Torreón, con toda la región lagunera y con Coahuila.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta del Gobierno del Congreso del Estado; General de Brigada E.M. Miguel Ángel Aguirre Lara, Comandante Interino de la XI Región Militar; General Brigadier de E.M. Francisco Acuña Diaz, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Coahuila; Verónica Martínez García, diputada federal; Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Héctor Hugo Dávila Prado, secretario regional en La Laguna.