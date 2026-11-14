Carlos Villarreal entrega obra de recarpeteo en Monclova: mejora vialidad

Con una inversión superior a 1.2 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó la supervisión final y entrega de la obra de recarpeteo de la calle Itzcóatl, entre Cuauhtémoc y Moctezuma, en la colonia Ciudad Deportiva.

Los trabajos forman parte de las obras sociales del programa En Equipo Le Entramos, impulsado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Gobierno Municipal.

Acciones de la autoridad

Durante la entrega, el alcalde destacó que estas acciones permiten fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de movilidad para las familias de Monclova. "Seguimos fortaleciendo la infraestructura de nuestra ciudad para beneficio de las familias del municipio de Monclova", expresó.

Villarreal Pérez estuvo acompañado por vecinos y vecinas del sector, quienes agradecieron la realización de esta obra, al considerar que contribuirá a mejorar la circulación de vehículos y facilitar el tránsito peatonal en sus actividades cotidianas.

Impacto en la comunidad

Con estos trabajos, el Gobierno Municipal continúa con las acciones de mejoramiento de vialidades en distintos sectores de la ciudad, mediante obras orientadas a brindar mejores condiciones de movilidad a la población.