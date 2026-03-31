Jorge Mtanous advierte sobre el reparto de utilidades en Monclova

Aunque algunas empresas sí podrán cumplir con el reparto de utilidades, no se espera que esta prestación sea generalizada, luego de un 2025 complicado para el sector industrial, así lo advirtió el presidente de Canacintra en Monclova.

Jorge Mtanous Falcó señaló que las empresas tenían hasta este 31 de marzo para realizar su declaración anual y establecer si generaron utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, en donde las empresas que lograron generar ganancias deberán cumplir en tiempo y forma con esta obligación.

El representante de los industriales reconoció que el panorama actual es complicado por la incertidumbre de los aranceles que afecta principalmente a las empresas exportadoras y el tema de Altos Hornos de México. Mencionó que a pesar de las dificultades que se presentaron en 2025, algunas empresas sí tendrán utilidades y estas deberán cumplir el pago de acuerdo a los tiempos establecidos en la Ley Federal de Trabajo. "Hay empresas que sí van a tener utilidades, esperemos que sea la mayoría, aunque no creo que sea así, porque el año pasado fue muy difícil para las empresas".

Ante este panorama, el presidente de Canacintra hizo un llamado a los trabajadores a evitar paros laborales por inconformidades, al advertir que estas acciones podrían poner en riesgo las fuentes de empleo. "Hay que ver el lado de que se tiene empleo, se cuenta con un sustento, la situación ahorita es complicada a nivel mundial, por eso hay que evitar los paros", indicó.