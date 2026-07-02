80 extrabajadores fallecen sin recibir pagos

La muerte de Daniel Mendoza González, extrabajador de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, elevó a cerca de 80 el número de obreros que fallecieron, sin recibir el pago de salarios, finiquitos y prestaciones pendientes.

Tras conocerse el fallecimiento, del ex obrero de la Siderúrgica Uno Julián Torres Ávalos, representante de extrabajadores de AHMSA, urgió a las autoridades tanto judiciales como federales para acelerar el proceso de venta y cubrir los adeudos laborales.

"Lamentablemente se siguen dando estos casos sin que se dé una solución al tema, es un asunto que tantas veces hemos tocado con las autoridades judiciales que llevan el proceso de la quiebra".

Señaló que como trabajadores urge que el conflicto de la empresa se solucione porque no consideran justo que los trabajadores se estén muriendo sin ver reflejado el resultado de años de esfuerzo.

Mencionó que la incertidumbre ha prolongado por más de tres años la espera de miles de extrabajadores, quienes continúan sin recibir los recursos que les corresponden.

"Necesitamos que las autoridades, de una vez por todas, saquen este proceso adelante, se venda la empresa y se nos pague lo que corresponde".

Señaló que no se tiene un registro exacto del número de trabajadores que han fallecido hasta la fecha, pero se estima que ya son cerca de 80 obreros los que han fallecido en los últimos años.

Indicó que esa cifra refleja la urgencia de resolver el conflicto laboral, por lo que pidió la intervención de las autoridades para que el proceso concursal concluya y se haga efectivo el pago de los adeudos.

El representante de los extrabajadores aseguró que el estrés, la incertidumbre económica y la depresión derivados de la crisis de AHMSA ha afectado la salud de los trabajadores, por lo que se han dado estos decesos.