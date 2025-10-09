Grupo Firme decepciona a fans de Monclova con cancelación de concierto

Quedó oficialmente cancelado el concierto de Grupo Firme en Monclova, lo que ha generado preocupación entre los asistentes que ya habían adquirido sus boletos y ahora desconocen cómo, cuándo y dónde se realizarán los reembolsos.

La noticia comenzó a circular la tarde del miércoles, cuando se viralizó en redes sociales la cancelación del evento que estaba programado para el 17 de octubre en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, como parte de la gira "La Última Peda 2025 Tour".

Sin embargo, no existía un comunicado oficial por parte de los organizadores ni de la propia agrupación liderada por Edwin Caz, ya que en las páginas oficiales de Grupo Firme la venta de boletos continuaba activa, lo que incrementó la confusión entre los fanáticos.

Esta cancelación representa el segundo intento fallido por traer el espectáculo a Monclova. Originalmente, el concierto se había programado para el mes de junio, pero fue reprogramado para octubre, coincidiendo con la Feria de Monclova. De acuerdo con fuentes cercanas al evento, la baja venta de boletos sería la principal causa de esta decisión.

El anuncio no se realizó mediante boletín ni rueda de prensa, sino que comenzó a confirmarse por la retirada de proveedores y por rumores que circularon entre los equipos de logística, lo que generó mayor desconcierto entre el público.

Finalmente, la mañana de ayer jueves, Rocío Garza, encargada de relaciones públicas y publicidad del evento, confirmó la cancelación a través de un video público en el que declara lo siguiente.

"Para confirmar todos los rumores acerca del evento de Grupo Firme, quiero compartirles que a mí me contrató una empresa de México para llevar relaciones públicas y publicidad del concierto. Me llamaron para confirmarme que sí, efectivamente está cancelado. Desconozco los motivos de la cancelación y tampoco sé cómo se manejará el reembolso", explicó.

Garza agregó que sí habrá reembolso para quienes compraron sus boletos, aunque pidió paciencia a los asistentes mientras los organizadores definen el procedimiento.

"Hasta aquí llegué con mi trabajo, en lo que me tocaba hacer. Les pido paciencia, se les hará llegar la información de alguna manera, pero eso es todo lo que puedo decir", puntualizó.

Por ahora, los fans de Grupo Firme en Monclova esperan un comunicado oficial de los promotores o de la agrupación para conocer el proceso de devolución y si existe la posibilidad de una reprogramación futura del evento.