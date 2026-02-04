Impacto del turismo deportivo en Monclova y Cuatro Ciénegas

El turismo deportivo se ha convertido en un factor clave para la actividad económica en diversas regiones del estado, al generar altos niveles de ocupación hotelera y un notable movimiento en restaurantes y comercios, por lo que la suspensión de la carrera deportiva realizada el pasado fin de semana en Cuatro Ciénegas significó un golpe para la economía local.

Lo anterior lo dio a conocer la Secretaria de Turismo, Cristina Amezcua González quien señaló que actualmente se ha dado un impulso al turismo en la región principalmente en Monclova con la realización de eventos deportivos, que han colocado a la ciudad en el radar a nivel nacional.

"Tenemos una ocupación hotelera buena en Monclova gracias a los eventos deportivos, a veces no lo traemos en el radar o no lo medimos, pero ha generado un gran dinamismo en la ciudad con restaurantes llenos, listas de espera y hoteles con una alta ocupación, lo que repercute en la economía".

En cuanto a la cancelación del evento en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, Amezcua González señaló que no tenía conocimiento de la suspensión, al tratarse de una actividad organizada desde el ámbito deportivo; no obstante, reconoció que este tipo de decisiones impactan directamente en el sector turístico.

"Son eventos que no necesariamente se catalogan como turísticos, sino deportivos, pero siempre van de la mano, cuando se suspenden, sí se genera una afectación".

La secretaria subrayó que la cancelación perjudicó a prestadores de servicios turísticos del Pueblo Mágico, al tratarse de visitantes que ya tenían programada su llegada junto con equipos y familias.

Mencionó que se revisará el caso para conocer las causas de la suspensión y reforzar la coordinación entre dependencias, con el objetivo de evitar afectaciones similares en futuros eventos y seguir impulsando el turismo deportivo como una estrategia de desarrollo regional.