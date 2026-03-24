Rehabilitación del cuartel del Grupo de Reacción Sureste en Saltillo: un paso hacia la seguridad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó la rehabilitación del cuartel general del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, proyecto que se realizó con el fin de que sus integrantes cuenten con un espacio digno y adecuado para su estancia en el desempeño de sus funciones.

Díaz González comentó que este proyecto se refleja en un fortalecimiento a la seguridad, ya que estos elementos velan todos los días para mantener la tranquilidad de las familias saltillenses.

El Alcalde reiteró que el tema de la seguridad pública es la prioridad de prioridades en el Gobierno Municipal de Saltillo, así como para el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por lo que seguirá el trabajo coordinado.

"Gracias por su trabajo, por arriesgar todos los días su integridad para mantener la seguridad y tranquilidad de las familias; estamos orgullosos de ustedes porque gracias a esa seguridad hay desarrollo en Saltillo", comentó Díaz González.

Detalles de la rehabilitación del cuartel GRS

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, dio a conocer los detalles de la remodelación y rehabilitación del cuartel general del Grupo de Reacción Sureste.

Garza Félix comentó que se mejoraron los dormitorios, sanitarios, regaderas, así como el área de cocina y el comedor, espacios que fueron rehabilitados; además, se renovó por completo el mobiliario para una mejor estancia de los 98 elementos que integran el GRS.

"Agradecemos al alcalde Javier Díaz González por mejorar estos espacios para beneficio de quienes integran el GRS y muchas felicidades porque ahora cuentan con mejores instalaciones, ya que, en ocasiones, pasan más tiempo aquí que en su hogar", apuntó el Comisionado.

Agradecimientos del GRS

A nombre de quienes integran el Grupo de Reacción Sureste, la oficial Margarita se sumó a los agradecimientos al alcalde Javier Díaz González por mejorar las instalaciones y el mobiliario de este cuartel.

"Esta rehabilitación del cuartel significa mucho para nosotros porque es como nuestra segunda casa, por lo que nos comprometemos a seguir trabajando por la seguridad de Saltillo", compartió la oficial.

A la entrega de este espacio acudió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; los regidores Hugo Alberto Rábago Mar y Mario Mata Quintero; el director de la Policía y Tránsito Municipal, Simón Pérez Saldaña; así como el coordinador del Grupo de Reacción Sureste, Nazario Garza Hernández.