Rebeca Almanza supera el cáncer y comparte su historia

Tras 12 años de luchar contra el cáncer, Rebeca Almanza Valle recibió el pasado 20 de julio la noticia que tanto esperaba: superó el cáncer. Sin embargo, la alegría de superar uno de los procesos más difíciles de su vida contrasta con la tristeza y la preocupación por la salud de su sobrino nieto, Gerardo Gael, quien enfrenta un tumor en la cabeza.

A pesar de la incertidumbre familiar, Rebeca mantiene la esperanza y comparte su historia para alentar a otras mujeres a realizarse estudios preventivos y detectar a tiempo el cáncer de mama, una medida que en su caso fue decisiva.

Su camino comenzó en 2014, cuando, tras acudir a los cursos que ofrecía el municipio en el Eliseo Mendoza, se le invitó a realizarse una mastografía, sin imaginar que aquella decisión le permitiría detectar oportunamente la enfermedad e iniciar su tratamiento.

La noticia de su recuperación representa mucho más que el final de un largo proceso; para Rebeca, significa reconocer la fuerza que encontró en los momentos difíciles y el amor de quienes permanecieron a su lado cuando más los necesitaba.

Antes de recibir su propio diagnóstico, había acompañado a dos de sus comadres durante su lucha contra el cáncer. Ambas fallecieron, una experiencia que le permitió conocer de cerca el dolor y la incertidumbre que trae consigo la enfermedad. Cuando le tocó enfrentarla personalmente, encontró en su familia el sostén para continuar.

Su hermana mayor, Araceli, ocupó un lugar especial durante esos años. Rebeca la recuerda como la persona que nunca la dejó sola y que caminó a su lado incluso en los momentos más difíciles.

Aunque hoy celebra haber superado el cáncer, reconoce que el proceso dejó huellas en su cuerpo; los dolores en los huesos y el agotamiento forman parte de su vida, pero no han apagado su deseo de compartir lo aprendido ni de ayudar a otras mujeres.

A las mujeres que enfrentan la enfermedad, Rebeca las anima a hacer todo lo que esté a su alcance, mantener la esperanza y apoyarse en sus seres queridos y en su fe.