Monclova será sede del Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades

El alcalde Carlos Villarreal encabezó una agenda de actividades en instituciones educativas de Monclova, orientada a fortalecer la vinculación institucional e impulsar acciones en materia educativa, deportiva y cultural, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para generar mayores oportunidades de desarrollo para las y los estudiantes.

El alcalde, acompañado por Saúl Noguerón, subsecretario de Educación Superior, y Armando Castro Murguía, rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC), anunció que Monclova y la Región Centro-Desierto serán sede del Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las Universidades del Subsistema Tecnológico, que se realizará del 11 al 13 de noviembre con la participación de más de mil estudiantes, además de directivos y entrenadores de cada institución.

Como parte de esta agenda, se llevó a cabo una sesión solemne de cabildo en el Instituto Tecnológico Superior de Monclova, con la presencia del director del plantel, Juan Darío Hernández Guerrero, en el marco del XXX aniversario de la institución, reconociendo su trayectoria y su contribución a la formación de profesionistas que impulsan el desarrollo económico de Monclova, la Región Centro-Desierto y Coahuila.

La agenda también incluyó un evento cívico en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Monclova, donde el alcalde convivió con la comunidad estudiantil y agradeció la invitación de la directora Cristina Rodríguez. Durante la actividad se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, destacando la importancia de la prevención, la detección oportuna y el cuidado de la salud.

"Seguiremos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez y las instituciones educativas para fortalecer la formación de nuestras y nuestros jóvenes, impulsar el deporte y la cultura, y generar más oportunidades para Monclova y toda la Región Centro-Desierto", señaló el alcalde.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en equipo con el gobierno del estado y las instituciones educativas para fortalecer la formación de las nuevas generaciones, impulsar el talento local y consolidar proyectos que contribuyan al desarrollo de Monclova y de Coahuila.