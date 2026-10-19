Instituto Tecnológico de Monclova capacita a estudiantes en semiconductores

Alrededor de 300 jóvenes de nivel medio superior de la Región Centro participan en el programa de formación en semiconductores, que contempla capacitación teórica y práctica en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monclova, informó Saúl Noguerón Contreras, subsecretario de Educación Superior en Coahuila.

El funcionario explicó que se trabaja en la preparación de certificaciones y diplomados dirigidos a estudiantes de preparatoria interesados en adquirir conocimientos en esta área tecnológica.

Detalló que el Tecnológico de Monclova cuenta con laboratorios donde los jóvenes complementan la teoría con prácticas, lo que permite fortalecer sus conocimientos y enriquecer su formación académica.

Señaló que esta preparación busca ampliar las oportunidades de los estudiantes ante las necesidades de una industria vinculada con el desarrollo tecnológico y la manufactura avanzada.

Noguerón Contreras destacó que la participación del Tecnológico de Monclova en actividades relacionadas con este sector representa un avance para Coahuila. Añadió que se mantiene el trabajo coordinado con las universidades para fortalecer la preparación académica y desarrollar nuevas oportunidades para los jóvenes.

Indicó que, aunque la industria de los semiconductores no es nueva, la entidad impulsa acciones para desarrollar capacidades en esta área y preparar a los estudiantes ante las oportunidades que puedan surgir.