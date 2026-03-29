Inconformidad de comerciantes por candado en iglesia de Monclova

La decisión de cerrar con candado el portón principal de la Iglesia Santiago Apóstol continúa generando inconformidad entre comerciantes ambulantes, quienes consideran que la medida es injustificada y afecta directamente su fuente de ingresos.

Melva Farías, dirigente de comerciantes ambulantes, manifestó su desacuerdo con la determinación atribuida al sacerdote Néstor Martínez, al señalar que un espacio religioso no debe ser restringido bajo ninguna circunstancia.

"La iglesia no la puedes cerrar por ningún motivo. No estoy de acuerdo en lo que está pasando, respeto a la iglesia, pero no estoy de acuerdo", expresó.

La líder explicó que históricamente el área ha sido un punto abierto para todos los vendedores durante celebraciones como el Domingo de Ramos, por lo que calificó como innecesaria la colocación del candado en el acceso principal.

El peso está para cada quien, sin necesidad de cerrar ni de hacer sentir rechazados a los comerciantes.

La medida tuvo la intención de desviar a los fieles hacia otro acceso, con el propósito de que la compra de ramos se concentrara únicamente entre personas vinculadas a la iglesia.

Esta situación, dijo, no solo limita el libre comercio, sino que también genera un ambiente de exclusión en una de las fechas más significativas para la comunidad católica.

Finalmente, los comerciantes hicieron un llamado a la Iglesia para reconsiderar la decisión y permitir que todos puedan trabajar en igualdad de condiciones durante la temporada de Semana Santa.