Accidente fatal en Múzquiz: joven motociclista pierde la vida

MÚZQUIZ, COAH.- Un joven de 23 años identificado como Eduardo N falleció de manera instantánea tras impactar su motocicleta contra una camioneta Ford Lobo blanca, modelo 2006, en el cruce de avenida Hidalgo y calle Anacuas, colonia Casa Azul, durante la madrugada de este domingo alrededor de las 4:00 horas.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de la camioneta, Jorge Luna Valdez, de 64 años y vecino del barrio del Sol, circulaba con vía libre sobre avenida Hidalgo cuando el motociclista presuntamente ignoró la señal de alto gráfico en el cruce, provocando el fatal accidente.

El fuerte impacto proyectó al joven sobre la carpeta asfáltica, donde quedó tendido sin vida. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y confirmaron que ya no presentaba signos vitales, certificando su deceso en el sitio.

Elementos de seguridad pública acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado, que ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado para la práctica de la necropsia de ley, con el fin de precisar las causas del fallecimiento.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en este hecho que ha conmocionado a la comunidad de Múzquiz, donde vecinos y testigos presenciaron la tragedia en plena madrugada.