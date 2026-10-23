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Coahuila

Piden obreros adelanto de terminación laboral en AHMSA

El Sindicato Democrático gestionará ante la PROFEDET un pago anticipado para aliviar la crisis económica de los trabajadores.

Por Diana Ortiz - 23 octubre, 2026 - 12:58 p.m.
El Sindicato Democrático exigirá a las autoridades federales frenar el retiro de equipos en AHMSA hasta garantizar las liquidaciones.
El Sindicato Democrático exigirá a las autoridades federales frenar el retiro de equipos en AHMSA hasta garantizar las liquidaciones.
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      Frente a la falta de liquidez que enfrentan las familias mineras, el Sindicato Nacional Democrático formalizará ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) la petición de un pago adelantado por concepto de terminación laboral para todos los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA).

      Solicitud de pago adelantado

      El secretario general de la organización, Ismael Leija Escalante, explicó que el planteamiento busca que el Gobierno Federal gestione una partida de recursos considerable que se entregue a los obreros a cuenta de su liquidación final, permitiéndoles amortiguar el impacto financiero mientras concluye el juicio concursal.

      El dirigente señaló que la propuesta se presentará en una mesa de trabajo con las autoridades federales de la Secretaría del Trabajo, donde además se exigirá que no se permita la salida de equipos o activos del interior de la empresa por parte de acreedores o proveedores hasta que no se garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales.

      Prioridades del Sindicato

      Leija Escalante enfatizó que la entrega de un adelanto de la terminación laboral es una prioridad inmediata para la base trabajadora, por lo que urgiió a las dependencias gubernamentales a acelerar la mediación con los grupos de inversionistas interesados para destrabar los fondos destinados a las indemnizaciones del personal.

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