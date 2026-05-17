Esra Cavazos recibe fuerte apoyo ciudadano en mega crucero en Monclova

Monclova, Coah. – La candidata de la Alianza PRI-UDC por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, volvió a demostrar fuerza y respaldo ciudadano durante un mega crucero realizado en el sector Oriente de Monclova, donde simpatizantes y voluntarios protagonizaron una jornada llena de entusiasmo y apoyo político.

Desde temprana hora, militantes del PRI y ciudadanos que se han sumado al proyecto de la Alianza Ciudadana por la Seguridad participaron en la actividad realizada en el cruce de la Avenida Oriente y Avenida Las Torres, convirtiendo el lugar en un ambiente festivo y de gran participación.

Acompañada por su suplente Glenda Suárez y el dirigente municipal del PRI Roberto Plata así como destacados líderes de colonias; Esra Cavazos fue recibida entre vivas, porras y muestras de apoyo por parte de ciudadanos y automovilistas que transitaban por el lugar, reflejando el ánimo positivo que mantiene su campaña rumbo a la elección.

Durante el mega crucero, decenas de conductores permitieron la pega de calcas en sus vehículos mientras esperaban el cambio del semáforo, además de manifestar su respaldo con saludos y el sonar constante de claxon, incluyendo operadores de tráileres y transporte pesado que se sumaron al ambiente de apoyo.

La candidata agradeció las muestras de confianza de las familias del Oriente de Monclova, reiterando que continuará recorriendo cada sector para escuchar a la ciudadanía y fortalecer un proyecto cercano a la gente, principalmente los invito a votar el 07 de Junio por el PRI.