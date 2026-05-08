Candidata Esra Cavazos dialoga con vecinos de Monclova sobre sus propuestas

Monclova, Coah.- La candidata a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, realizó recorridos y reuniones en diversos sectores de Monclova, donde presentó propuestas enfocadas en educación, seguridad, desarrollo social y apoyo a las mujeres.

La aspirante de la Alianza por la Seguridad, conformada por PRI y UDC, visitó las colonias Guerrero, Ampliación Hipódromo, Valle de San Miguel y Pedregal de San Ángel, dialogando directamente con habitantes sobre las principales necesidades que enfrenta la región.

Durante los encuentros, Esra Cavazos señaló que uno de los temas prioritarios para las familias es mantener un entorno seguro para niñas, niños y jóvenes, además de fortalecer las oportunidades educativas y laborales.

"Las familias quieren tranquilidad, oportunidades para sus hijos y mejores condiciones para salir adelante. Por eso estamos recorriendo las colonias y escuchando directamente a la gente", comentó.

La candidata destacó que su experiencia en el sector educativo le permite conocer de cerca las necesidades de estudiantes y jóvenes, por lo que buscará impulsar iniciativas que fortalezcan la educación y generen más herramientas para el desarrollo profesional.

Otro de los temas abordados en sus reuniones fue el apoyo a las mujeres, especialmente amas de casa y madres de familia, mediante programas que impulsen el emprendimiento y mejores oportunidades económicas.

Acompañada por su suplente Glenda Suárez, Esra Cavazos escuchó peticiones relacionadas con servicios públicos, empleo y programas sociales, comprometiéndose a mantener cercanía con la ciudadanía durante toda la campaña.

Vecinos de los sectores visitados reconocieron la importancia de que los candidatos recorran las colonias y conozcan directamente las necesidades de la comunidad.