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Coahuila

Monclova: Protección Civil conmemora 48 años de servicio a la comunidad

En lo que va de la administración actual, se han brindado más de 6 mil 200 servicios, reflejando la intensa labor del cuerpo de bomberos en Monclova.

Por Carolina Salomón - 05 mayo, 2026 - 08:47 p.m.
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      El cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Monclova celebró su 48 aniversario de fundación, destacando su crecimiento, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

      Durante la conmemoración, el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, recordó que esta corporación nació del sueño del comandante José Fernando de los Santos y de un grupo de ciudadanos que apostaron por crear una institución dedicada a proteger a la población. "El cuerpo de bomberos ha crecido en equipamiento, profesionalización y capacidad de respuesta, gracias al trabajo de quienes han mantenido viva esa visión a lo largo de los años", expresó.

      Señaló que uno de los principales retos actuales es continuar formando nuevas generaciones de bomberos con vocación de servicio, valores y preparación profesional, fortaleciendo así la atención a emergencias en la ciudad.

      Asimismo, destacó que en lo que va de la actual administración se han brindado más de 6 mil 200 servicios, que van desde incendios en viviendas y lotes baldíos, hasta rescates de personas y animales, reflejando la intensa labor que realiza la corporación diariamente.

       

      Finalmente, reiteró la importancia de seguir impulsando la capacitación y el equipamiento del personal, con el objetivo de mantener un servicio eficiente y en beneficio de la ciudadanía.

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