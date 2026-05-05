Monclova: Protección Civil conmemora 48 años de servicio a la comunidad

El cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Monclova celebró su 48 aniversario de fundación, destacando su crecimiento, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

Durante la conmemoración, el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, recordó que esta corporación nació del sueño del comandante José Fernando de los Santos y de un grupo de ciudadanos que apostaron por crear una institución dedicada a proteger a la población. "El cuerpo de bomberos ha crecido en equipamiento, profesionalización y capacidad de respuesta, gracias al trabajo de quienes han mantenido viva esa visión a lo largo de los años", expresó.

Señaló que uno de los principales retos actuales es continuar formando nuevas generaciones de bomberos con vocación de servicio, valores y preparación profesional, fortaleciendo así la atención a emergencias en la ciudad.

Asimismo, destacó que en lo que va de la actual administración se han brindado más de 6 mil 200 servicios, que van desde incendios en viviendas y lotes baldíos, hasta rescates de personas y animales, reflejando la intensa labor que realiza la corporación diariamente.

Finalmente, reiteró la importancia de seguir impulsando la capacitación y el equipamiento del personal, con el objetivo de mantener un servicio eficiente y en beneficio de la ciudadanía.