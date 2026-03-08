PRI Monclova perfila a mujer como candidata para elecciones

El Partido Revolucionario Institucional mantiene en marcha el proceso interno de análisis de perfiles que podrían participar en la próxima contienda para la renovación del Congreso del Estado. En el caso del distrito que corresponde a Monclova, el partido perfila que la candidatura sea encabezada por una mujer.

Así lo dio a conocer el presidente del Comité Municipal del PRI en Monclova, Roberto Plata, quien señaló que el partido sigue trabajando en territorio y evaluando a sus cuadros para definir a quienes participarán en el proceso electoral.

Señaló que actualmente el partido desarrolla un proceso interno dirigido a la militancia y se trabaja para llegar a cada uno de los sectores y fortalecer el partido con rumbo de este proceso electoral. "Estamos trabajando al interior de partidos con militantes y simpatizantes, es ahí donde estamos trabajando, el PRI no ha dejado de trabajar, estamos muy de cerca con la gente en las colonias".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el PRI obtenga resultados favorables en las elecciones del próximo 7 de junio, señaló que el trabajo constante será clave para alcanzar los objetivos. En cuanto al tema de la equidad de género, el dirigente municipal señaló que aún no se ha dado a conocer cómo quedará cada distrito, pero informó que para Monclova la candidata será mujer, y que en el PRI se cuenta con grandes perfiles.

"Estamos viendo los perfiles, pero el PRI cuenta con gente capacitada, con gente de mucho valor y de mucho trabajo, ahora sí que echados para adelante, entonces ya estamos listos", indicó.