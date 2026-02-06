IEC no recibe solicitudes para candidaturas independientes en Coahuila

A una semana de que se abrió el registro para aspirantes a candidaturas independientes, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud formal en el Distrito Electoral 05.

Raúl Martínez Lucio, presidente consejero del Comité Distrital, informó que para quienes busquen contender por la vía independiente, el registro se mantendrá abierto hasta el 14 de febrero, por lo que aún pueden presentar su documentación.

Aunque no se ha tenido ningún registro ni se ha pedido información en el Comité Distrital, los requisitos y lineamientos han sido difundidos a través de las redes sociales y la página oficial del instituto. "La información está disponible en las redes sociales y en la página del instituto, que es IEC Coahuila, por lo que la gente lo puede consultar y en caso de estar interesados y de reunir los requisitos pueden acudir en el transcurso de la próxima semana para presentar su documentación".

Martínez Lucio informó que el proceso para las candidaturas independientes consta de varias etapas, en primero se presenta la carta de intención y la papelería, misma que se envía a Saltillo para su revisión, una vez aprobada iniciará el periodo de recolección de firmas de apoyo ciudadano.

En lo que corresponde al Distrito 05 electoral quienes aspiren a candidatura independiente deberán reunir 2 mil 100 firmas que representa el 1.5 por ciento de la lista nominal dentro de este distrito.