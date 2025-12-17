Tania Ibarra presenta caninos K9 en evento navideño en Monclova

Dos caninos K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado visitan hoy Monclova, con el objetivo de fortalecer la proximidad social y generar un acercamiento positivo con la comunidad.

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, informó que la llegada de los caninos está programada para hoy jueves a las 6:30 de la tarde, y su presentación se llevará a cabo en la plaza principal a través del programa Villa Magia, donde se desarrollará un evento abierto al público.

Explicó que los perros cuentan con preparación especializada y forman parte de los cuerpos oficiales de seguridad, por lo que están entrenados para diversas funciones, además de tener la capacidad de interactuar de manera segura y amigable con la población infantil.

Detalló que serán dos los caninos que participarán en la actividad, mismos que acudirán vestidos acordes a la temporada navideña, lo que hará aún más atractivo el evento para los menores. Durante la convivencia, los niños podrán acercarse, conocerlos y participar en dinámicas diseñadas especialmente para ellos.

La funcionaria señaló que también estará presente la secretaria de Proximidad Social del Estado, quien junto con los elementos K9 realizará actividades lúdicas, demostraciones de las habilidades de los caninos y ejercicios sobre su forma de actuar en labores de seguridad.

Además, se anunció que habrá interacción directa con los menores y entrega de dulces, por lo que se hizo un llamado a las familias para que acudan y no se pierdan esta actividad que busca fomentar la confianza y cercanía entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.