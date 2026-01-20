IEC capacita a comités distritales en Monclova para elecciones

Monclova, Coah.– El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio a las capacitaciones dirigidas a los comités distritales electorales de los 16 distritos que conforman la entidad, como parte de la preparación del proceso electoral en curso.

Así lo informó Patricia Guadalupe González Mijares, consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, quien detalló que este lunes comenzaron los trabajos en la sede de Monclova, donde se capacita a los comités distritales de Monclova, Frontera y Sabinas.

Explicó que de manera simultánea se estarán desarrollando estas capacitaciones en distintas regiones del estado. Para este martes está previsto el arranque en la región Norte, con los comités de Acuña y Piedras Negras, mientras que en paralelo se atienden los distritos de la región Sureste.

Durante las jornadas de capacitación se abordan temas logísticos y operativos fundamentales del proceso electoral, entre ellos la organización de sesiones con partidos políticos, el procedimiento para el registro de candidaturas, los cómputos electorales, los medios de impugnación y aspectos relacionados con la participación ciudadana.

González Mijares precisó que ante los comités distritales se registran las candidaturas de mayoría relativa, mientras que las de representación proporcional se inscriben directamente ante el Consejo General del Instituto, con sede en Saltillo. Recordó que el Congreso del Estado está conformado por 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa, correspondientes a los distritos electorales, y nueve de representación proporcional.

Indicó que actualmente se encuentra abierta la convocatoria para el registro de candidaturas de partidos políticos, tanto en lo individual como en coalición. En cuanto a las candidaturas independientes, señaló que la convocatoria deberá aperturarse a más tardar el 30 de enero, una vez que el Consejo General sesione para su aprobación.