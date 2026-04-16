Empresarios de la construcción en Monclova enfrentan retos económicos y capacitación del IMSS

Empresarios del sector de la construcción en la región centro enfrentan complicaciones para cumplir con el pago de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, debido a la baja actividad económica y la falta de liquidez, por lo que llevaron a cabo una capacitación para conocer opciones de regularización.

Durante el encuentro, se abordaron temas como la condonación de multas, los convenios de pago y el uso del buzón digital del IMSS, herramientas dirigidas a facilitar el cumplimiento de obligaciones patronales.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Humberto Prado, explicó que la capacitación está enfocada en empresarios que atraviesan dificultades económicas. "Va dirigido a todos los empresarios que, por una cosa u otra, por las circunstancias que estamos viviendo, queremos conocer cuáles son las herramientas que tiene el IMSS para facilitar el pago y cumplir con los requisitos".

Reconoció que en Monclova existen empresas que enfrentan problemas para cubrir sus cuotas en tiempo, principalmente por la falta de trabajo y la disminución de proyectos en la región.

Indicó que, aunque se tiene la llegada de empresas externas, esta no se da con la intensidad ni el volumen necesario para reactivar plenamente al sector de la construcción, además de las dificultades que enfrentan tras la crisis de AHMSA.

El líder empresarial advirtió que este panorama genera un efecto en cadena que afecta a distintos sectores económicos de la localidad, por lo que a través de estas herramientas, buscan alternativas para regularizar sus pagos y continuar con su operación.