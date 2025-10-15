Luis Enrique Zamudio Michelsen absuelto tras audiencia por robo en bodega Afirme

Al término de la audiencia en la que se resolvió el auto de no vinculación a proceso a su favor, Luis Enrique Zamudio Michelsen, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), fue abordado por medios de comunicación y afirmó que el robo denunciado en una bodega habilitada para Afirme fue reportado a tiempo.

"Van a tirar por todos lados, pero lo que se tiene que hacer es buscar dónde está ese material", comentó al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra.

Zamudio señaló que Afirme está actuando conforme a lo que corresponde y que el Ministerio Público continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

El exdirectivo evitó profundizar en detalles, pero aseguró que siempre ha estado tranquilo y reconoció que en AHMSA se han registrado robos constantes de equipos y materiales, aunque sin precisar una cifra exacta.

Finalmente, Zamudio Michelsen se retiró acompañado de sus abogados, sin emitir más declaraciones sobre el proceso legal que enfrentaba.